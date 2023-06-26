Один із засуджених у справі вбивства Катерини Гандзюк – колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер

Дніпровський районний суд Києва у понеділок, 26 червня, виніс вирок у справі вбивства відомої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Обох підозрюваних у замовленні та організації вбивства – Владислава Мангера та Олексія Левіна – відправили під варту на 10 років з урахуванням попереднього ув’язнення.

Як повідомляє «Громадське», прокурор Андрій Синюк просив суд визнати екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата облради Олексія Левіна винними і призначити по 10 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції впродовж 30 днів з моменту проголошення. Весь цей час Левін і Мангер перебуватимуть під вартою. Їхні адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію.

Так, суд визнав Мангера винним у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, а Левіна – в організації цього нападу. У вироку суд врахував перебування підозрюваних у СІЗО – день перебування там врахували як день увʼязнення.

Крім того, обвинувачення також просило стягнути з Левіна і Мангера 153 тис. грн для відшкодування витрат на залучення експертів, а також компенсацію моральної шкоди у 15 млн грн родині Катерини Гандзюк. Суд цей позов задовольнив. З цієї суми по 5 млн грн отримали батьки Катерини: Віктор та Надія.

Своєю чергою адвокати просили суд визнати Левіна й Мангера невинуватими. В останньому слові Левін заявив, що взагалі не знав Катерину Гандзюк і закликав суд максимально розібратися у справі.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла – кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око. Вже наступного дня санітарним літаком її екстренно перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. Утім організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

За три тижні до смерті під час розмови із журналістами Катерина Гандзюк повідомила, що вважає замовником нападу на неї тодішнього голову Херсонської облради Владислава Мангера. У прокуратурі повідомляли, що ймовірною причиною нападу на Гандзюк могли бути її слова про підпал Олешківського лісу на Херсонщині – активістка заявляла, що ліс палять для того, щоб потім продавати.

У справі вже засуджено п’ятеро підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк: виконавців Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука, а також організатора Сергія Торбіна. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.