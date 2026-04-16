Ця страва поєднує простоту інгредієнтів із вишуканою подачею, що робить її чудовим варіантом для святкового столу. Запечена картопля у формочках виглядає ефектно й акуратно, а смакує ніжно та ароматно. Завдяки тонкій нарізці вона рівномірно пропікається та набуває золотистої скоринки. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Картопля для запікання 1,5 кг Масло вершкове 100 г Пармезан тертий 25 г Часник сушений 1 ч. л. Сушений чебрець 1 ч. л. Сіль за смаком Перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Картоплю наріжте тонкими скибочками за допомогою ножа або овочерізки. Крок 2 Змастіть вершковим маслом формочки для кексів і розігрійте духовку до 190°C. Крок 3 Розтопіть вершкове масло. Крок 4 Перекладіть картоплю у велику миску, додайте розтоплене масло, пармезан, чебрець, сушений часник, сіль і перець. Крок 5 Добре перемішайте, щоб кожна скибочка була рівномірно покрита спеціями та маслом. Крок 6 Сформуйте із скибочок невеликі стовпчики та викладіть їх у формочки. Крок 7 Запікайте картоплю приблизно 1 годину до золотистої скоринки та м’якості всередині. Крок 8 Дістаньте із духовки та залиште на 5 хвилин, щоб трохи охолола. Обережно викладіть картоплю з формочок і подавайте до столу.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

