Ароматна запечена шарами картопля із пармезаном. Рецепт дня
Ця страва поєднує простоту інгредієнтів із вишуканою подачею, що робить її чудовим варіантом для святкового столу. Запечена картопля у формочках виглядає ефектно й акуратно, а смакує ніжно та ароматно. Завдяки тонкій нарізці вона рівномірно пропікається та набуває золотистої скоринки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля для запікання
|1,5 кг
|Масло вершкове
|100 г
|Пармезан тертий
|25 г
|Часник сушений
|1 ч. л.
|Сушений чебрець
|1 ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Картоплю наріжте тонкими скибочками за допомогою ножа або овочерізки.
Крок 2
Змастіть вершковим маслом формочки для кексів і розігрійте духовку до 190°C.
Крок 3
Розтопіть вершкове масло.
Крок 4
Перекладіть картоплю у велику миску, додайте розтоплене масло, пармезан, чебрець, сушений часник, сіль і перець.
Крок 5
Добре перемішайте, щоб кожна скибочка була рівномірно покрита спеціями та маслом.
Крок 6
Сформуйте із скибочок невеликі стовпчики та викладіть їх у формочки.
Крок 7
Запікайте картоплю приблизно 1 годину до золотистої скоринки та м’якості всередині.
Крок 8
Дістаньте із духовки та залиште на 5 хвилин, щоб трохи охолола. Обережно викладіть картоплю з формочок і подавайте до столу.