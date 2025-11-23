Курка з апельсинами та картоплею – проста страва, яка готується без зайвих зусиль і завжди виходить ароматною та соковитою. Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю, цей рецепт чудово виручає. Рецепт від Нome.alexandras.

Інгредієнти Курячі ніжки або стегна 1-1,5 кг картопля довільна кількість Батат довільна кількість Цибуля 2 шт. Часник 2-3 зубчики Апельсини 2 шт. (для соку) Оливкова олія 60 мл Паприка солодка за смаком Паприка чилі за смаком Сіль і перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Картоплю очистити й нарізати невеликими шматочками. Батат нарізати трохи більшими шматочками. Крок 2 Цибулю порізати великими частинами, часник залишити цілим або грубо порубати. Вичавити сік із двох апельсинів. Крок 3 У великій мисці змішати картоплю, батат, цибулю, часник, апельсиновий сік, оливкову олію, солодку та гостру паприку, сіль і перець. Перекласти овочі разом із соусом у форму для запікання. Крок 4 У тій же мисці обкачати курячі ніжки або стегна в залишках соусу. Крок 5 Викласти курку поверх овочів і полити рештою соусу. Посипати зверху ще трохи паприки. Крок 6 Запікати в розігрітій до 200°C духовці 30 хвилин без накриття. Потім накрити форму кришкою або фольгою, зменшити температуру до 180°C і запікати ще 1 годину. Крок 7 Зняти накриття, полити курку соками з форми й запікати ще 20 хвилин до золотистої скоринки.