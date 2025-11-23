Запечена курка в апельсиновому соусі з картоплею. Рецепт дня0
Курка з апельсинами та картоплею – проста страва, яка готується без зайвих зусиль і завжди виходить ароматною та соковитою. Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю, цей рецепт чудово виручає. Рецепт від Нome.alexandras.
Інгредієнти
|Курячі ніжки або стегна
|1-1,5 кг
|картопля
|довільна кількість
|Батат
|довільна кількість
|Цибуля
|2 шт.
|Часник
|2-3 зубчики
|Апельсини
|2 шт. (для соку)
|Оливкова олія
|60 мл
|Паприка солодка
|за смаком
|Паприка чилі
|за смаком
|Сіль і перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Картоплю очистити й нарізати невеликими шматочками. Батат нарізати трохи більшими шматочками.
Крок 2
Цибулю порізати великими частинами, часник залишити цілим або грубо порубати. Вичавити сік із двох апельсинів.
Крок 3
У великій мисці змішати картоплю, батат, цибулю, часник, апельсиновий сік, оливкову олію, солодку та гостру паприку, сіль і перець. Перекласти овочі разом із соусом у форму для запікання.
Крок 4
У тій же мисці обкачати курячі ніжки або стегна в залишках соусу.
Крок 5
Викласти курку поверх овочів і полити рештою соусу. Посипати зверху ще трохи паприки.
Крок 6
Запікати в розігрітій до 200°C духовці 30 хвилин без накриття. Потім накрити форму кришкою або фольгою, зменшити температуру до 180°C і запікати ще 1 годину.
Крок 7
Зняти накриття, полити курку соками з форми й запікати ще 20 хвилин до золотистої скоринки.