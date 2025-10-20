Запечені перці з фетою. Рецепт дня0
Ніжна та соковита закуска з запечених перців та фети готується дуже просто та швидко. Замість фети можна взяти м’який козячий сир або бринзу – смак буде трохи іншим, але не менш цікавим. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Перець болгарський червоний
|2 шт.
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Фета
|200 г
|30 г
|Петрушка
|10 г
|Сік лимону
|2 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 °C. Перець вимийте та обсушіть. Викладіть у форму для запікання, додайте зубки часнику, полийте 1 ст. л. оливкової олії та трохи посоліть. Деко накрийте фольгою та запікайте 20 хвилин.
Крок 2
Почистіть перці. Перекладіть гарячі перці в миску, накрийте харчовою плівкою або фольгою й дайте постояти ще 20 хвилин, щоб шкірка краще відходила. Потім обережно зніміть шкірку з перців, розріжте навпіл і видаліть насіння. Наріжте м’якоть тонкими смужками.
Крок 3
У глибоку тарілку перекладіть нарізані перці, додайте сир фету, дрібно нарізану цибулю й петрушку. Полийте лимонним соком та оливковою олією. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Подавайте одразу або дайте трохи настоятися в холодильнику.