Ніжна та соковита закуска з запечених перців та фети готується дуже просто та швидко. Замість фети можна взяти м’який козячий сир або бринзу – смак буде трохи іншим, але не менш цікавим. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Перець болгарський червоний 2 шт. Оливкова олія 2 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Фета 200 г Цибуля жовта ріпчаста 30 г Петрушка 10 г Сік лимону 2 г Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C. Перець вимийте та обсушіть. Викладіть у форму для запікання, додайте зубки часнику, полийте 1 ст. л. оливкової олії та трохи посоліть. Деко накрийте фольгою та запікайте 20 хвилин. Крок 2 Почистіть перці. Перекладіть гарячі перці в миску, накрийте харчовою плівкою або фольгою й дайте постояти ще 20 хвилин, щоб шкірка краще відходила. Потім обережно зніміть шкірку з перців, розріжте навпіл і видаліть насіння. Наріжте м’якоть тонкими смужками. Крок 3 У глибоку тарілку перекладіть нарізані перці, додайте сир фету, дрібно нарізану цибулю й петрушку. Полийте лимонним соком та оливковою олією. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Подавайте одразу або дайте трохи настоятися в холодильнику.