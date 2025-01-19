TikTok видалили з магазинів додатків Apple і Google

У суботу, 18 січня, менш ніж за дві години до того, як заборона TikTok повинна була набрати чинності у США, застосунок став недоступним. Про це повідомило видання Associated Press.

У суботу ввечері, 18 січня, TikTok видалили з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США.

«Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що наразі ви не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, щойно вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами», – йдеться у повідомленні в додатку.

Повідомлення у TikTok для американських користувачів

Відомо, що 18 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він після інавгурації може надати соцмережі 90-денне відтермінування від заборони в країні.

«90-денне продовження – це те, що, найімовірніше, буде зроблено, тому що це доречно. Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно, оголошу про це в понеділок», – зазначив Трамп.

Заборона TikTok у США: що відомо

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який забороняє соцмережу TikTok у США. У квітні його підтримав Сенат. Законопроєкт вимагав від ByteDance протягом 9 місяців продати TikTok американському власнику. На думку законодавців, Китай поширює пропаганду через застосунок, а уряд КНР нібито може отримувати дані американських користувачів.

17 січня 2025 року судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон, який передбачає відчудження або заборону соцмережі TikTok. У постанові йдеться, що компанії Apple і Google мають видалити застосунок зі своїх магазинів й мусять платити штраф у 5 тис. доларів за кожного користувача, який зможе отримати доступ до застосунку.