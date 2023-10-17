На відео Юрій Холод закликає зателефонувати військовим, зображеним на стендах. Хоча всі вони зниклі безвісти або перебувають у полоні

Заступник голови Львівської обласної ради та її тимчасовий очільник Юрій Холод («Слуга народу») опублікував в Instagram відео із закликом зателефонувати і подякувати українським військовим за захист країни. На відео Юрій Холод позує на фоні плакатів із військовими, які зникли безвісти або потрапили в полон. Після розголосу посадовець видалив відео з соцмереж, вибачився та зазначив, що за недоречний контент відповідальні «медійники».

Відео на сторінці Юрія Холода в Instagram опублікували в суботу, 14 жовтня. У ролику, довжиною в 17 секунд, заступник голови ЛОВА демонстративно йде поміж стендів із плакатами українських військових у парку навпроти Львівської ОВА і нібито комусь телефонує. В описі до відео вказано, що у львівському сквері «На Валах» можна подивитись виставку фото захисників і «зателефонувати тому, кого впізнали, щоб подякувати». Утім зателефонувати тим, хто зображений на плакатах неможливо – всі вони або у полоні, або зникли безвісти.

«Задумка була в тому, щоб люди оглянули виставку, згадали про тих, хто захищає Україну і подзвонили, подякували своїм знайомим», – пояснила ZAXID.NET речниця Юрія Холода Анна Герич.

Цю виставку організували за ініціативи дружин 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. На стендах є фото бійців бригади, їхні прізвища та імена з підписом «безвісти зниклий» або «перебуває у полоні».

«У цій виставці зібрані імена та обличчя тих, хто кого ми всі чекаємо з перемогою у рідному Львові. Експозиція надихає нас взяти на себе відповідальність за майбутнє нашого міста та країни. Вона запрошує до роздумів про значущість спільного внеску в сторення безпечного та сильного суспільства», – йдеться в описі до виставки.

На недоречні месиджі з виставки у відео Юрія Холода в понеділок, 16 жовтня, звернув увагу журналіст та ведучий ZAXID.NET Андрій Дрозда. Після розголосу заступник голови ОВА це відео видалив в опублікував у Facebook допис із вибаченням, зазначивши, що у цій помилці винні медійники, маючи на увазі свою прес-службу.

«Я некоректно написала щось типу “наберіть, якщо впізнаєте”, бо не прочитала, що під кожною фотографією написано “в полоні” або “зниклий безвісти”. Я прочитала лише перший опис на початку виставки», – пояснила ZAXID.NET його медійниця Анна Герич.

Вранці, 17 жовтня, Юрій Холод опублікував у Facebook пост, в якому визнав помилку із відео. Однак у невдалій ідеї звинуватив свого медійника.

«На жаль, відео зі мною з виставки На Валах, яке раніше було опубліковане на моїй сторінці в Інстаграмі, справді є некоректне. Це помилка медійника, але це не знімає з мене провини за те, що я недогледів це. Я визнаю цю прикру помилку і приношу вибачення всім, чиї почуття зачепило це відео. Особливо прошу пробачення у всіх родин загиблих воїнів та тих, хто досі в полоні чи повернувся з нього», – написав Холод.

Зазначимо, що із травня Юрій Холод виконує обовʼязки голови Львівської облради. Він фігурував у скандалі із перевезенням ухилянтів за кордон. Зокрема засуджений за шахрайство з системою «Шлях» голова ГО Михайло Міхняк у соцмережах представлявся помічником Юрія Холода, хоча сам посадовець цю інформацію спростовує. Однак журналісти з’ясували, що Юрій Холод таки вів приватне листування із Михайлом Міхняком, яке стосувалося виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях», ще й оприлюднили скріншот переписки.

Крім цього, компанія батьків заступника голови ЛОР фігурує в скандалі про торгівлю підсанкційним товаром. Зокрема фірма Ромус-Поліграф»постачатиме «Львівобленерго» папір виробництва компанії, яка не вийшла з ринку РФ.