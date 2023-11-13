Заступник гендиректора Львівського онкоцентру Орест Тріль виписував собі і дружині премії

Львівський апеляційний суд підтвердив постанову суду першої інстанції, відповідно до якої заступника гендиректора Львівського онкоцентру Ореста Тріля визнано винним у корупції. Порушивши законодавство про конфлікт інтересів, Орест Тріль виписав собі і своїй дружині премії на загальну суму 35 тис. грн. Постановою суду його покарали штрафом у 3400 грн.

За матеріалами справи, Орест Тріль, будучи виконувачем обов’язків гендиректора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», не вжив заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та підписав наказ, яким встановив собі виплату премії у розмірі 25 тис. грн та своїй дружині, яка теж працює в онкоцентрі, премію в розмірі 10 тис. грн, тобто вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Постановою Сихівського районного суду Львова 17 серпня заступника гендиректора з медичної частини Львівського онкоцентру Ореста Тріля визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Його покарали штрафом 3400 грн. Орест Тріль оскаржив цю постанову в Львівському апеляційному суді.

Суддя апеляційного суду Василь Головатий 17 жовтня залишив постанову суду першої інстанції щодо Ореста Тріля без змін, а апеляційну скаргу його захисника без задоволення.

Нагадаємо, у серпні цього року Сихівський районний суд Львова також визнав керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука винним у корупції. Ігор Ковальчук виписав собі та своїй доньці, яка також працює в онкоцентрі, премії на суму понад 180 тис. грн. Суд покарав його штрафом у розмірі 3400 грн. Це рішення підтвердила апеляція. Після цього Ігоря Ковальчука відсторонили від посади. Виконувачем обов’язків керівника онкоцентру призначили заступника Олега Дуду.