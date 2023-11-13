Заступника директора Львівського онкоцентру оштрафували за корупцію
Орест Тріль виписав собі та дружині премій на суму 35 тис. грн
Львівський апеляційний суд підтвердив постанову суду першої інстанції, відповідно до якої заступника гендиректора Львівського онкоцентру Ореста Тріля визнано винним у корупції. Порушивши законодавство про конфлікт інтересів, Орест Тріль виписав собі і своїй дружині премії на загальну суму 35 тис. грн. Постановою суду його покарали штрафом у 3400 грн.
За матеріалами справи, Орест Тріль, будучи виконувачем обов’язків гендиректора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», не вжив заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та підписав наказ, яким встановив собі виплату премії у розмірі 25 тис. грн та своїй дружині, яка теж працює в онкоцентрі, премію в розмірі 10 тис. грн, тобто вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Постановою Сихівського районного суду Львова 17 серпня заступника гендиректора з медичної частини Львівського онкоцентру Ореста Тріля визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Його покарали штрафом 3400 грн. Орест Тріль оскаржив цю постанову в Львівському апеляційному суді.
Суддя апеляційного суду Василь Головатий 17 жовтня залишив постанову суду першої інстанції щодо Ореста Тріля без змін, а апеляційну скаргу його захисника без задоволення.
Нагадаємо, у серпні цього року Сихівський районний суд Львова також визнав керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука винним у корупції. Ігор Ковальчук виписав собі та своїй доньці, яка також працює в онкоцентрі, премії на суму понад 180 тис. грн. Суд покарав його штрафом у розмірі 3400 грн. Це рішення підтвердила апеляція. Після цього Ігоря Ковальчука відсторонили від посади. Виконувачем обов’язків керівника онкоцентру призначили заступника Олега Дуду.