Жінку затримали одразу після одержання хабара, зараз викладачка перебуває під домашнім арештом

Заступницю директора одного із коледжів у Чернівцях затримали на хабарі в 1,5 тис. доларів. Ці кошти викладачка вимагала від родичів абітурієнтки за гарантований вступ. Наразі заступниця директора перебуває під домашнім арештом, за хабарництво їй загрожує до десяти років позбавлення волі із забороною займати певні посади.

Як у середу, 20 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, заступниця директора коледжу в Чернівцях вимагала та одержала від родича абітурієнтки 1,5 тис. доларів США за позитивне вирішення питання щодо зарахування на навчання.

«Жінку затримали після одержання хабара. Їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від займаної посади», – уточнюють у прокуратурі.

Заступниці директора коледжу оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара службовою особою). Наразі викладачка перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Санкція стаття передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та із забороною займати певні посади протягом трьох років.