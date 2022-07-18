Лаборантку рентген-кабінету Чернівецької лікарні швидкої допомоги Ольгу Дубець оштрафували на 34 тис. грн за хабарі за підробку ковід-сертифікатів для трьох заробітчан. За даними слідства, працівниця лікарні отримувала по 150 євро з людини за домовленості про внесення лікарями даних пацієнтів у базу вакцинованих і видачу сертифікатів без фактичного проведення щеплення. Документи про вакцинацію виготовлялися для заробітчан, які їхали в Польщу та Чехію. Гроші за фальшиві сертифікати лаборантці передавав рекрутер. У суді жінка свою вину у підробці медичних документів визнала.

Як зазначається у вироку Шевченківського районного суду Чернівців, до рентген-лаборантки місцевої лікарні швидкої медичної допомоги Ольги Дубець за консультацією щодо порядку видачі ковід-сертифікатів у кінці 2021 року звернувся рекрутер, який набирав бригаду заробітчан для працевлаштування у Чехії та Польщі. Працівниця лікарні заявила чоловікові, що коронавірус наразі не є досконало вивченим і дуже багато людей фактично не проводять вакцинацію, однак отримати ковід-сертифікат можна іншим шляхом – без фактичного проведення щеплення. Ольга Дубець у розмові з рекрутером зазначила, що має дружні зв’язки з лікарями, які проводять вакцинацію від коронавірусу в різних медзакладах Чернівецької області та можуть внести дані про щеплення людей у базу, яка відображатиметься у «Дії», без проведення реальної вакцинації.

За оформлення ковід-сертифіката без фактичного проведення вакцинації медпрацівниця брала по 150 євро з особи. У січні 2022 року Ольга Дубець частинами отримала кошти від рекрутера за оформлення сертифікатів про вакцинацію трьом заробітчанам. Утім, невідомо, скільком особам загалом лаборантка посприяла у підробці ковід-документів.

Під час суду Ольга Дубець свою вину визнала повністю, підтвердила всі обставини справи та розкаялася. Відтак, суддя Шевченківського райсуду Чернівців Володимир Смотрицький визнав Ольгу Дубець винною за ч .2 ст. 369-2 ККУ (одержання хабара за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та зобов’язав сплатити штраф у сумі 34 тис. грн. Обвинувачена має право оскаржити вирок в апеляційному суді протягом 30 днів.