Чоловік продавав фальшиві довідки по 5 тис. доларів

54-річного мешканця міста Стебник викрили на організації незаконного переправлення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків. За свої послуги він брав 5000 доларів з людини.

«Підозрюваний налагодив канал нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави, надаючи медичні документи для лікування в Республіці Польща», – повідомили 15 липня в Львівській обласній прокуратурі.

Затриманий пообіцяв переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через кордон на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про захворювання. Така послуга коштувала 5000 доларів США

Поліція затримала підозрюваного 14 липня під час отримання грошей за свої послуги. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.