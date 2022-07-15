Заступника начальника Сторожинецького райвідділу Державної виконавчої служби Георгія Пожогу суд оштрафував на 17 тис. грн за отримання хабара за вплив на посадовців, які відповідають за проведення аукціону. За 10 тис. грн Георгій Пожога пообіцяв організувати придбання землі за вигідною для покупця вартістю – 85% від попередньої вартості ділянки. У суді посадовець свою вину визнав.

Як зазначається у вироку Сторожинецького районного суду, ще у 2018 році заступник начальника Сторожинецького райвідділу ДВС Георгій Пожога домовився із потенційним покупцем ділянки у селі Заволока. Чиновник пообіцяв вплинути на посадовців ДП «СЕТАМ», які проводили аукціон, та посприяти у тому, щоб землю можна було купити за вигідною ціною.

Посадовець пояснив покупцю, що ділянки під іпотекою та буде знову виставлена на аукціон ДП «СЕТАМ». Крім цього, Георгій Пожога зазначив, що придбати за доступною для нього вартістю можна буде у разі скасування первинних електронних торгів: на повторному аукціоні вартість ділянки становитиме 85% від початкової ціни.

За вплив на представників ДТ «СЕТАМ», яке проводить аукціони, посадовець виконавчої служби попросив 10 тис. грн хабара. Першу половину він отримав від покупця до проведення торгів, другу – після.

Під час розгляду справи обвинувачений Георгій Пожога свою вину визнав та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак, суддя Сторожинецького районного суду Іван Яківчик визнав посадовця винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (отримання хабара за вплив на посадових осіб) та зобов’язав сплатити 17 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений має відшкодувати понад 1,2 тис. грн за проведення експертиз.