Дмитро Святаша утримують під вартою шведські міграційні служби

На вʼїзді у Швецію затримали колишнього народного депутата від «Партії регіонів» та «Партії «Відродження» Дмитра Святаша, засудженого за підтримку російської агресії проти України та шахрайство на понад 2 млрд грн. Він приїхав до країни на концерт американського музиканта Стіві Вандера, повідомили у вівторок, 27 жовтня, «Схеми» з посиланням на судові документи та шведське видання Expressen, яке поспілкувалося з адвокатом Святаша.

Колишнього нардепа затримала прикордонна поліція на вʼїзді до Швеції. За словами адвоката Дмитра Святаша Марка Сафаряна, той приїхав до країни, щоб відвідати концерт Стіві Вандера. Музикант виступав у Стокгольмі 22 жовтня в межах туру до 50-річчя альбому Songs in the Key of Life Performances.

За даними журналістів, на паспортному контролі Святаш, який має громадянство Росії та України, показав український паспорт. Після цього йому відмовили у вʼїзді до країни та затримали.

Адвокат Святаша повідомив, що офіційною причиною заборони на вʼїзд стало рішення Польщі про заборону на повторний вʼїзд у вересні 2026 року, яку внесли до системи країн Шенгенської зони. Водночас Сафарян вважає, що затримання екснардепа є «політично вмотивованим».

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Наразі Дмитро Святаш перебуває в центрі утримання під вартою Міграційної ради Швеції у Мерсті. Його захист подав скаргу до суду.

«Уряд України звинуватив Дмитра Святаша у державній зраді та проросійській діяльності. За даними українських спецслужб, Кремль розглядав його як потенційного російського маріонеткового лідера (“гауляйтера”) Харківської області, якби росіяни успішно анексували цей регіон», – йдеться в документах, які отримали в розпорядження журналісти.

Водночас Марк Сафарян вважає, що підстав для утримання екснардепа у міграційному ізоляторі немає. За його словами, Святаш нібито мав всі необхідні документи, маршрут поїздки та мету візиту. Крім того, Сафарян заявив, що його клієнт «не має проблем із поверненням до Росії та готовий якнайшвидше організувати поїздку приватним літаком».

У чому звинувачують Дмитра Святаша

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році Святаш публічно виступив із підтримкою росіян та виправдовував захоплення частини східних і південних регіонів України. У серпні 2022 року він опублікував пропагандистський допит, де закликав мешканців окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати окупантів та оформлювати російські паспорти.

З 2019 року Святаш перебуває в Росії та отримав там громадянство. Відтоді йому заочно повідомили про підозри за ч. 1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада), а також підозри в легалізації майна та шахрайстві на 2,2 млрд грн.

За даними слідства, ексдепутат, бувши бенефіціаром низки підприємств зі складання та продажу авто з Росії, у 2008-2014 роках не повернув кредит банківській установі на понад 50 млн доларів, натомість передавши у заставу близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Після настання терміну повернення грошей Святаш використав підроблені документи та переоформив майно під заставою на підконтрольні компанії.

Також він фігурує у справі про заволодіння грошима «Укрсиббанку» – за даними слідства, Святаш організував шахрайську схему та не повернув близько 1,1 млрд грн.

Дмитро Святаш перебуває в міжнародному розшуку та вже отримав заочний вирок у справах про шахрайство на 2,2 млрд грн та публічну підтримку російських окупантів. У 2024 році його засудили до 12 років позбавлення волі.