Віктора Матвіюув і Миколу Федишина затримали під час отримання частини хабара 1 квітня у Львові

Сихівський районний суд оштрафував посадовців Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу в Дублянах на 51 тис. грн. У січні їх затримали за вимагання 103,8 тис. грн хабара.

Як ідеться в матеріалах справи, начальник Дублянської експлуатаційної дільниці «Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну» 46-річний Віктор Матвіюк, змовившись із інженером держустанови Миколою Федишином, вимагали хабар за обіцянку вплинути на начальника Басейного управління та посприяти місцевому підприємцю у виділені ним спецтехніки, яка перебуває на балансі управління.

Зокрема, 17,5 тис. грн посадовці вимагали від підприємця за надання в оренду автокрану КТА Пізніше інженер держагентсва отримав перші 10 тис. грн хабара, а начальник дільниці оформив договір про надання послуг користування екскаватором Dosan на суму понад 13 тис. грн. Пізніше посадовців заявили, що загалом підприємець має заплатити 103,8 тис. грн офіційних і неофіційних витрат.

Правоохоронці затримали хабарників 1 квітня під час отримання першої частини грошей - 73,7 тис. грн - на одній із заправок на просп. Червоної Калини у Львові.

У судовому засіданні і Віктор Матвіюк, і Микола Федишин свою провину визнали повністю і попросили суворо їх не карати. Тож, враховуючи докази, суддя Сихівського районного суду Ольга Бойко визнала посадовців винними у отриманні хабара за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 ККУ й наклала штраф - 51 тис. грн. Крім цього, вони мають сплатити по 1,3 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.