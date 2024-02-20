З 2017 по 2019 рік Дмітрій Овсянніков обіймав посаду «губернатора» в окупованому Криму

У Лондоні колишній російський так званий губернатор окупованого Севастополя Дмитрій Овсянніков вийшов під заставу. Таке рішення ухвалив Королівський суд району Сазерк. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомили російські ЗМІ.

Овсянніков не має права наближатися портів, аеропортів, та вокзалів. Крім того, російський чиновник має здати російський та британський паспорти. Також Дмітрій Овсянніков має перебувати вдома з 21:00 до 05:00. Розгляд справи по суті має розпочатись 10 березня 2025 року.

Дмітрія Овсяннікова затримало Національне агентство по боротьбі зі злочинністю наприкінці січня 2024 року у його будинку у Лондоні. Йому інкримінують порушення санкцій і відмивання грошей. Зокрема, його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тис. фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тис. фунтів стерлінгів готівки.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року. У ЄС такі санкції проти чиновника діяли з 2017 року. У 2023 році Овсянніков був виключений зі списку санкцій Євросоюзу за рішенням суду ЄС. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції. Однак з британського списку його не виключали.

Овсянніков очолював окупований Росією Севастополь з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником міністра промисловості та торгівлі Росії. У квітні 2020 року він був виключений з партії «Єдіная Росія» і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.