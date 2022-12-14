Знищена російська військова техніка

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області завдяки інформації від українського підпілля 12 грудня точковим ударом було знищено особовий склад російської армії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ.

«Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку», – розповіли у ЦНС.

У ЦНС наголосили, що кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає перемогу України.

У Центрі закликали усіх, хто має інформацію про розташування ворожих складів чи командних пунктів, анонімно повідомляти координати за посиланням.

Нагадаємо, що унаслідок ударів по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські воїни знищили керівний склад 58 російської армії.