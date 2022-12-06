У районі Верхньоторецького Донецької області понад 20 представників російських окупаційних військ покинули свої бойові позиції. За даними Генерального штабу ЗСУ, серед них 13 із 21 окупантів були завербовані в місцях позбавлення волі.

Командування російської армії наказало затримати та ліквідувати дезертирів. Станом на 5 грудня, всіх військових РФ стратили.

У Генштабі додають, що на Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. РФ обстріляла з артилерії та мінометів Вугледар, Богоявленку, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку РФ намагається покращити тактичне положення. Ворог обстрілює з танків, мінометів та артилерії Времівку, Новопіль Донецької області, Дорожнянку, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області.

Проте на Херсонському напрямку російська армія намагається оборонятися та посилювати угруповання військ. РФ обстріляла населені пункти, розташовані поруч з лінією зіткнення, зокрема, Херсон, Осокорівку, Золоту Балку, Дудчани, Білогрудове Херсонської області.

Нагадаємо, що у Росії приватні військові компанії планували набрати до 10 тис. «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Водночас російські правозахисники повідомляли, що бойовики приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України в’язнів, якщо вони намагаються втекти із поля бою.