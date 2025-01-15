«Гірники» спробують розвинути позитивну статистику в поєдинках з клубом з Разграда

У середу, 15 січня, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині окрім болгарського ЦСКА зіграє також з «Лудогорцем». Поєдинок відбудеться у місті Белек і стартує о 16:00 за київським часом.

«Лудогорець» було засновано у 2001 році. За свою 24-річну історію команда встигла стати 13-разовим чемпіоном Болгарії. У її скарбничці також 3 Кубки та 6 Суперкубків Болгарії.

Родзинки протистоянню додає той факт, що нині болгарську команду очолює колишній наставник «Шахтаря» Ігор Йовічевіч, а його асистентами є українці Андрій Ханас та Юрій Беньо. Хорватський фахівець, який в Україні встиг також попрацювати з «Карпатами» та СК «Дніпро-1», очолив «Лудогорець» у вересні 2024 року й досягнув значних успіхів. Нині команда впевнено лідирує у місцевому чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента – пловдівський «Ботев» – на 13 очок.

У своїй історії «Шахтар» та «Лудогорець» зустрічались 4 рази (всі поєдинки товариські). Тричі команди розходились миром (у всіх трьох матчах з однаковим рахунком 2:2) і одного разу тріумфували донеччани (3:0).

FAVBET не бачить явного фаворита у протистоянні. На перемогу «Шахтаря» дають 2,45, тоді як успіх «Лудогорця» оцінюють в 2,53. Нічия котирується в 3,85. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,57, тоді як тотал менше 2,5 – 2,32.

Де дивитися товариський матч між «Шахтарем» та «Лудогорцем»

Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з болгарами – за посиланням.