Ремонт цієї ділянки автошляху розпочали у вересні 2020 року

На Волині завершили ремонт восьми кілометрів дороги Т-03-11 між Каменем-Каширським та селом Нуйно у напрямку Ковеля. Відремонтований автошлях вже ввели у експлуатацію, повідомили у Укравтодорі у четвер, 8 липня. На цьому відрізку дороги вклали два шари асфальтобетону.

Ремонт цього відрізку дороги розпочали 24 вересня 2020 року. Тут зняли старе дорожнє покриття, підсилили дорожню основу та вклали два шари дрібнозернистого асфальтобетону. Також заасфальтували пішохідні доріжки та встановили зупинки.

У фейсбуці «Укравтодор» показав, який вигляд тепер має відремонтований автошлях.

Загалом цьогоріч на Волині планують відновити 232 км доріг державного значення. Зокрема, активно ремонтують автошляхи у районі Шацька. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що там встигли відремонтувати 26 км автошляху Т-03-02 між селами Піща та Положеве, а з вересня візьмуться за решту 19 км.