Проект громадського простору перед Бернардинським муром

Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради в серпні уклало договір з ТОВ «Астон Люкс» на капітальний ремонт площі між вулицею Володимира Винниченка й оборонним муром ансамблю Бернардинів. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість ремонту становить майже 12,6 млн грн. Фінансуватимуть роботи з бюджету розвитку Львівської територіальної громади. Облаштувати площу планують до кінця 2024 року.

У коментарі ZAXID.NET заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що, коли формували бюджет міста на 2023 рік, передбачили гроші на законсервування незавершеного ремонту перед Бернардинським муром. На об'єкті приблизно три роки не вели робіт, бо попередній підрядник збанкрутував. За словами Андрія Москаленка, ті гроші, які не використали з попереднього тендеру, раніше вже розподілили між медициною, освітою і критичними об'єктами міста, а тепер оголосили новий тендер.

«Понад місяць тому міський голова Львова підписав розпорядження про визначення пріоритетності фінансування. Тобто перше – це ЗСУ, критична інфраструктура, підготовка до навчання, критичні підприємства і речі, які стосуються базової інфраструктури міста, тобто його доступності для людей з інвалідністю. На основі цього проект переглянули, ніхто не запускатиме фонтани. Натомість завершать роботи по містку, де ходять люди, зроблять пандус зі сходинками», – говорить Андрій Москаленко.

Він зазначив, що зроблені роботи щодо водопостачання законсервують: ця частина об'єкта почала руйнуватися, і місто не хоче втратити вже вкладені гроші. Крім того, тут замінять підпірні стінки вздовж схилів, а територію озеленять кущами і квітами. Підрядник має розпочати ремонт у вересні цього року.

Переможцем аукціону стало ТОВ «Астон Люкс», яке було єдиним учасником торгів. На бізнес-аналітичному ресурсі Youcontrol йдеться, що компанія зареєстрована понад шість років тому у Києві. Її керівником є Олег Цолан. Основним видом діяльності підприємства є будівництво. З початку 2023 року компанія перемогла у чотирьох тендерних аукціонах загальною вартістю майже 29 млн грн.

Незавершені роботи перед Бернардинським муром (Фото з фейсбук-сторінки Володимира Лучишина)

Нагадаємо, у 2018 році, ЛМР оголосила тендер на проектні роботи з ремонту площі, у якому перемогла «Науково-виробнича фірма «Рутенія». У вересні 2019 року місто провело тендер на роботи з будівельного підряду, згідно з яким підприємство «Термобуд-Київ», яке належить Юрію Парфенюку, мало за понад 10 млн грн відремонтувати площу до кінця 2021 року.

У 2019 році компанія «Термобуд-Київ» розпочала роботи, але зупинила їх через брак коштів, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. У березні 2023 року ЛМР розірвала договір з «Термобуд-Київ». Зазначимо, що видання NGL.media у листопаді 2020 року повідомляло про імітацію конкуренції між «Термобуд-Київ» та «Мюревв» на тендері з ремонту центральної пішохідної алеї на проспекті Свободи у Львові.