Мова йде про завод «Мотордеталь – Конотоп»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) схвалив передання на користь держави активів сенатора ради федерації РФ Сєргея Калашника. Про це повідомили у Міністерстві юстиції у четвер, 10 серпня.

Мова йде про завод у Конотопі на Сумщині, який є одним із найбільших у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь – Конотоп».

Історія підприємства бере свій початок у 1943 році, коли була організована робота машинно-тракторної майстерні для дрібного ремонту автомобільної та сільськогосподарської техніки. Покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Щороку підприємство виробляє 5 мільйонів гільз циліндрів.

Сєргей Калашник з 2011 року є членом партії «Единая россия». У тому ж році він був обраний депутатом обласної думи Костромської області РФ. А з жовтня 2020-го обіймає посаду сенатора ради федерації федеральних зборів РФ від Костроми.

У складі ради федерації РФ голосував за погодження законів Росії щодо ратифікації «договорів» про визнання так званих «ЛНР/ДНР», а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються «легалізації» анексії територій України. Також Калашник постачав із підконтрольного підприємства продукцію, яка використовувалася для виготовлення військової техніки РФ.