У середу, 7 грудня, ЛМКП «Львівводоканал» тестуватиме нову німецьку технологію промивки мереж водопостачання на вул. Рудненська – Гніздовського – Широка. Через це з 9:00 до 18:00 призупинять подачу води до кількох вулиць у Залізничному районі міста.

«Оскільки Львову пощастило отримувати воду із підземних джерел, то вода у кранах львів’ян могла б бути ідеальною, якби не вторинне забруднення у наших старих мережах водопостачання. Наше підприємство вже не один рік працює над заміною аварійних ділянок водогонів, але, звичайно, існує потреба промивати наявні мережі. За результатами тестових промивок ми оцінимо ефективність цієї технології. Якщо ж така технологія виявиться ефективною, ми продовжимо шукати інвесторів для того, щоб придбати таке обладнання та покращити воду», - повідомили на Facebook-сторінці «Львівводоканалу».

Без водопостачання залишаться вулиці:

Широка (парна сторона від №68 до №100, непарна сторона від №1 до №87);

Гніздовського;

Низинна;

Вигоди;

Планерна;

Ангарна;

Сластіона;

Гайова;

Рудненська;

Чагарникова;

Кондратюка;

Самарська;

Орельська;

Темницьких;

Сяйво;

Дідушка;

Олешківська;

Невелика.

У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.