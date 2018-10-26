Заява Львівської облради про демонтаж левів з Цвинтаря орлят викликала скандал у Польщі

Незаконно встановлені у грудні 2015 році на Цвинтарі орлят скульптури практично відразу ж закрили дерев'яними щитами. Тепер депутати облради вимагають демонтувати їх остаточно

Вимога депутатів Львівської облради демонтувати з польського військового меморіалу на Личаківському цвинтарі скульптури левів спричинила міжнародний скандал. Віце-міністр МЗС Польщі Бартош Ціхоцький уже заявив, що українська сторона вже отримала офіційне попередження про негативні наслідки у випадку демонтажу левів.

Заяву щодо скульптур на польському військовому меморіалі на Личаківському цвинтарі депутати Львівської облради прийняли під час сесії 25 жовтня. За неї проголосували всі 45 присутніх на сесії депутатів (всього у ЛОР є 84 депутатів). У тексті документа висловлюється вимога до мерії Львова демонтувати левів із цвинтаря, а в правоохоронців вимагають провести розслідування появи цих скульптур на Личаківському цвинтарі.

Ця заява пройшла практично непоміченою в українських медіа (з львівських ЗМІ про неї написав лише один сайт), також про неї не повідомляла прес-служба ЛОР. Текст заяви досі не опублікований на офіційному сайті облради. Однак вже наступного після сесії дня, 26 жовтня, у польських ЗМІ вийшла низка публікацій із висловленням обурення та засудженням цієї заяви.

У польських медіа оперативно відреагували на заяву депутатів Львівської облради

«Ми висловили наш категоричний спротив щодо можливості незаконного демонтажу левів із Цвинтаря орлят. Незаконного у тому сенсі, що демонтаж суперечив би двостороннім протоколам, які стосуються відбудови і реконструкції Личаківського цвинтаря. Українська сторона була попереджена про негативні наслідки, які можуть мати такого типу вчинки для двосторонніх відносин», – цитує віце-міністра МЗС Польщі Бартоша Ціхоцького видання WP.

Ініціатором заяви від імені Львівської облради став голова фракції НРУ в облраді Богдан Гагалюк. За документ проголосували депутати усіх восьми фракцій, а також голова облради Олександр Ганущин.

Результати голосування ЛОР за заяву щодо скульптур левів

«Наполегливе бажання польської сторони все ж розмістити скульптури левів на «цвинтарі орлят» на території Личаківського кладовища у Львові є складовою системної стратегії частини польського політикуму, спрямованого на експлуатацію шовіністично-імперських настроїв, у тому числі щодо Львова. Адже первинно на щитах левів, які так наполегливо хочуть «прилаштувати» на Личаківському кладовищі, містились написи «Тобі, Польще!» та «Завжди вірні». Історично та політично разом з «мечем-щербцем» ці написи утворюють архітектурний ансамбль, що виходить далеко за межі вшанування похованих, а стає символом використання історії у поточних політичних кампаніях», – вказано у заяві Львівської облради.

У документі також згадали провокацію групи поляків, що сталася наприкінці липня 2018 року, коли близько десяти чоловіків спробували пошкодити дерев’яні реставраційні щити, встановлені навколо скульптур левів.

«Тож цілком зрозуміло, що скульптури будуть використовуватись польськими радикальними колами для вчинення провокацій в Україні та стануть підставою для погіршення українсько-польських стосунків. Зважаючи на це, вимагаємо від правоохоронних органів, посадовців ЛМР провести розслідування та встановити осіб, причетних до встановлення скульптур на території Личаківського кладовища. Також вимагаємо задля уникнення провокацій демонтувати левів і перевезти для зберігання до вирішення ситуації у законний спосіб», – йдеться у прийнятому облрадою документі.

Зазначимо, дві скульптури левів повернули на Цвинтар орлят ще 16 грудня 2015 року. Встановлення левів тоді призвело до політичного скандалу, оскільки перевезення скульптур здійснили з ініціативи польського міністерства культури без погодження з українськими органами влади. Щоб уникнути скандалу з примусовим демонтажем тоді скульптури просто закрили дерев'яними щитами і у такому вигляді вони стоять там і досі.