Навіть звичайна прозора маслянка може впливати на те, як довго масло залишатиметься свіжим

Масло може здаватися продуктом, який не потребує особливих умов зберігання. Однак навіть вибір маслянки впливає на те, як довго воно залишатиметься свіжим і зберігатиме смак. Tastingtable розповідає, чому не варто використовувати прозору маслянку.

Чому прозора маслянка – не найкращий вибір?

Основна причина – світло. Масло містить молочний жир, який може окиснюватися при контакті з повітрям. Світло прискорює цей процес, через що продукт поступово набуває прогірклого запаху та смаку.

Щоб масло довше зберігало свій смак, важливо захищати його від трьох чинників: світла, повітря та надмірного тепла.

Прозора скляна маслянка захищає продукт від пилу та інших зовнішніх забруднень, але майже не перешкоджає проникненню світла.

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У чому краще зберігати масло?

Краще використовувати непрозорий посуд із кришкою для зберігання масла. Наприклад, підійде керамічна маслянка, яка захищатиме продукт від світла.