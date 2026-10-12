Чому прозора тара не підходить для масла: у чому його краще зберігати
Масло може здаватися продуктом, який не потребує особливих умов зберігання. Однак навіть вибір маслянки впливає на те, як довго воно залишатиметься свіжим і зберігатиме смак. Tastingtable розповідає, чому не варто використовувати прозору маслянку.
Чому прозора маслянка – не найкращий вибір?
Основна причина – світло. Масло містить молочний жир, який може окиснюватися при контакті з повітрям. Світло прискорює цей процес, через що продукт поступово набуває прогірклого запаху та смаку.
Щоб масло довше зберігало свій смак, важливо захищати його від трьох чинників: світла, повітря та надмірного тепла.
Прозора скляна маслянка захищає продукт від пилу та інших зовнішніх забруднень, але майже не перешкоджає проникненню світла.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У чому краще зберігати масло?
Краще використовувати непрозорий посуд із кришкою для зберігання масла. Наприклад, підійде керамічна маслянка, яка захищатиме продукт від світла.