УАФ розпочинає перемовини з керівництвом стадіону «Естадіо Сьютат де Валенсія»

Потенційні матчі плейоф відбору ЧС-2026 збірна України проведе в іспанському місті Валенсія, повідомляє офіційний сайт УАФ. Ігри відбудуться на арені «Естадіо Сьютат де Валенсія», яка є рідною для місцевого клубу «Леванте». Стадіон може вмістити на своїх трибунах 26 354 глядачів.

Відповідне рішення у четвер, 11 грудня, ухвалив Виконавчий комітет УАФ. Було розглянуто декілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах національної збірної України. Після вердикту виконкому, адміністрації УАФ було доручено укласти угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Нагадаємо, 26 березня 2026 року в півфіналі плейоф команда Сергія Реброва прийматиме тут Швецію, а в разі перемоги у фіналі, що пройде 31 березня, на цій же арені зійдеться з переможцем пари Польща – Албанія.