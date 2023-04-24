Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024

Збірна України з футболу продовжить виступ у відборі на Чемпіонат Європи 2024 року попри наказ Міністерства молоді та спорту про заборону українським спортсменам змагатися на турнірах, де присутні російські та білоруські спортсмени. Про це у понеділок, 24 квітня, повідомив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи з відбору на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації», – написав Павелко у Facebook.

При цьому він навів текст листа Мінмолодьспорту, в якому сказано, що участь у відборі на Євро-2024 дозволили, оскільки організатори турніру вирішили розводити українську та білоруську команди.

«У разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд для вирішення питань, пов'язаних з подальшою участю у змаганнях, мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту (наказ про заборону участі у турнірах з росіянами та білорусами – ред.)», – йдеться у роз'ясненні.

Андрій Павелко уточнив, що також немає перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023.

Як відомо, футбольні команди з Росії залишаються дискваліфікованими з турнірів УЄФА, поки триває війна в Україні, Білорусі дозволено грати у відбіркових матчах Євро-2024. Водночас залишається чинним рішення виконавчого комітету УЄФА від 27 травня 2022 року, яким українські та білоруські футбольні команди розводяться при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації.

Як інформував ZAXID.NET, Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту.