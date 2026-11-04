Найчастіше це трапляється через надто тривале збивання

Збиті вершки – популярна основа для тортів, тістечок та інших десертів. Проте під час приготування крем може втратити однорідність: у повітряній масі з’являються грудочки, а текстура стає зернистою. Найчастіше це трапляється через надто тривале збивання. Однак не поспішайте викидати вершки – у деяких випадках їх ще можна врятувати. Як це зробити, розповідає видання Рysznosci.

Як врятувати збиті вершки, якщо вони згорнулися?

Додавання сметани

Якщо ваші вершки трохи згорнулися (можна помітити поодинокі грудочки), у такій ситуації слід додати до продукту одну або дві ложки сметани. Потім все варто змішати до однорідної маси.

Додавання желатину

Додавання желатину також дозволить вам відновити правильну консистенцію вершків. Потрібно виконати лише кілька простих кроків:

Вершки, що згорнулися, підігріваємо на водяній бані. Це допоможе уникнути підгоряння продукту.

Тим часом розчиняємо одну або дві ложки желатину в невеликій кількості води.

Коли вершки стануть рідкими, додаємо попередньо розчинений желатин.