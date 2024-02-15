Після падіння рівня води на Закарпатті почали відновлювати ушкоджені ділянки

Внаслідок паводку, що відбувся у лютому на Закарпатті, в різних районах області пошкоджені газопроводи, зруйновані дамби і ділянки доріг місцевого значення. На ліквідацію заподіяних стихією збитків необхідно 50 млн грн.

Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький 14 лютого, після падіння рівня води, в області почали відновлювати ушкоджені ділянки.

«Для того, щоб провести аварійно-відновлювальні роботи, потрібно за попередніми підрахунками щонайменше 50 млн грн. Шукаємо можливості для їх фінансування з обласного бюджету, готуємо необхідні документи для заявки на отримання коштів з резервного фонду або інших джерел», – розповів Мирослав Білецький.

Внаслідок паводку поруйновано 12 доріг у різних районах Закарпаття: Міжгір’я – Лозянське, Майдан – Новоселиця, Ізки – Верхній Студений, с. Верхнє Водяне, Горінчово – Монастирець-Медвежий, Нижня Апша – Великий Боуц, с. Глибокий Потік, Жорнава – Стужиця, Колочава – Усть Чорна – Калини – Бедевля, с. Усть Чорна, Нересниця – Тарасівка, Ізки – Буковець, Великий Бичків – Водиця, а також Львів – Самбір – Ужгород.

Нагадаємо, 10 лютого тривалі опади спричинили підняття рівня води у річках Закарпаття. Внаслідок паводку підтоплено 350 га сільськогосподарських угідь, 10 населених пунктів залишилися без газу.