Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР чоловіка, який перебігав дорогу поза пішохідним переходом та спричинив зіткнення з автомобілем. Суд оштрафував його на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, ДТП трапилась вранці 31 січня на вул. Політехнічній у Львові. Чоловік раптово вийшов на проїзну частину дороги поза пішохідним переходом, де його збив автомобіль KIA Rio. У матеріалах справи не вказано, чи отримав пішохід тілесні ушкодження, однак зазначено, що авто отримало механічні пошкодження.

На пішохода склали протокол про вчинення адмінправопорушення, у суді чоловік визнав свою провину.

Справу розглядав суддя Віталій Стрельбицький, який, дослідивши матеріали справи, визнав пішохода винним у порушенні ПДР, що призвело до ДТП. Його оштрафували на 850 грн, а також зобов’язали сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.