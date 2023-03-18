Самбірський міськрайонний суд Львівщини частково задовольнив позов родичів чоловіка, якого у стані алкогольного сп’яніння на смерть збив поїзд у Самборі. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити по 100 тис. грн дружині та трьом дітям загиблого.

Як вказано у рішенні суду за 6 березня, 11 лютого 2022 року на перегоні у Самборі пасажирський поїзд збив чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння переходив колії по нерегульованому пішохідному переході, він загинув від отриманих травм на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті пішохода, але воно було закрите у зв'язку з відсутністю в діянні машиніста складу кримінального правопорушення.

Дружина та діти померлого звернулись до суду з цивільним позовом до «Укрзалізниці», щоб стягнути завдану моральну шкоду. Розмір моральної шкоди вони оцінили по 300 тис. грн кожен, тобто загалом 1,2 млн грн.

Представник «Укрзалізниці» заперечив проти позову та зазначив, що причиною смерті пішохода є порушення п. 2.5, 2.6., 2.15., 2.19, 2.20 «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України».

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглядав суддя Ігор Пташинський, він дослідив матеріали справи та частково задовольнив позов родичів загиблого, зобов’язавши залізницю виплатити їм по 100 тис. грн компенсації, тобто загалом 400 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET