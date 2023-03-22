Водій авто Škoda Fabia скоїв наїзд на 45-річного львів’янина на перехресті вулиць Кульпарківська та Перфецького

Залізничний районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР 45-річного львів'янина, який вибіг на нерегульований пішохідний перехід, де його збив автомобіль Škoda Fabia. Чоловік сплатить 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась 15 січня близько 20:00 на перехресті вул. Кульпарківської та Перфецького у Львові. 21-річний водій авто Škoda Fabia збив 45-річного львів’янина на нерегульованому пішохідному переході. У матеріалах справи вказано, що чоловік раптово вибіг на перехід, чим порушив ПДР. 45-річний львів’янин визнав, що отримав тілесні ушкодження з власної необережності.

Справу розглядала суддя Богдана Гедз, яка визнала пішохода винним у порушенні ПДР та оштрафувала на 850 грн, його також зобов’язали сплатити судовий збір у розмірі 536,8 грн.