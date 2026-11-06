Зелену цибулю у холодну пору можна вирощувати на підвіконні

Надворі холодно, сиро, і віруси, зокрема грипу, дедалі більше активізуються. Тому зараз варто ретельніше вибирати продукти, які кладемо собі й рідним на тарілку, бо те, що ми їмо, може підтримати захисні сили організму. Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська, спираючись на дослідження японських вчених, радить щодня додавати до готових страв кілька ложок нарізаної зеленої цибулі. Її можна вирощувати на підвіконні.

Це простий і недорогий спосіб доповнити щоденний раціон. Експертка детально пояснює, які корисні речовини містить зелена цибуля та як вона впливає на організм.

Чим корисна зелена цибуля та як вона впливає на здоров’я?

1. Фруктани. У зеленому пері цибулі є фруктани – ланцюжки фруктози, які організм не перетравлює. Японські науковці, каже Оксана Скиталінська, виділили фруктан саме із зеленої частини цибулі і виявили, що він посилює вироблення антитіл, які нейтралізують вірус грипу.

«Нейтралізувальні антитіла – це білки, які прилипають до поверхні вірусу і блокують його “ключ” від наших клітин. Вірус є, але зайти всередину не може», – пояснює експертка.

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2. Пребіотик. За словами дієтологині, фруктани – це їжа для корисних бактерій кишківника. Нагодовані бактерії виробляють бутират та інші коротколанцюгові жирні кислоти, які позитивно впливають на організм:

Менше хронічного запалення. «Тихе фонове запалення – один із головних двигунів старіння, науковці навіть називають його “інфламейджинг”. Бутират його гасить», – каже Оксана Скиталінська.

«Тихе фонове запалення – один із головних двигунів старіння, науковці навіть називають його “інфламейджинг”. Бутират його гасить», – каже Оксана Скиталінська. Стабільніший рівень цукру в крові. Ці кислоти стимулюють виділення гормону GLP-1, який покращує чутливість до інсуліну і дає відчуття ситості.

Ці кислоти стимулюють виділення гормону GLP-1, який покращує чутливість до інсуліну і дає відчуття ситості. Щільний кишковий бар’єр. «Коли стінка кишківника “протікає”, бактеріальні токсини потрапляють у кров і запускають запалення по всьому тілу. Бутират цю стінку ущільнює», – зазначає дієтологиня.

«Коли стінка кишківника “протікає”, бактеріальні токсини потрапляють у кров і запускають запалення по всьому тілу. Бутират цю стінку ущільнює», – зазначає дієтологиня. Захист легень. Кишківник і легені, за словами лікарки, пов’язані: коротколанцюгові жирні кислоти налаштовують імунну відповідь і в дихальних шляхах.

3. Кишківник – головна військова база імунітету. За словами Оксани Скиталінської, більшість імунних клітин організму зосереджена в стінці кишківника. І вони щодня «перевіряють» усе, що ми з’їли, і вчаться відрізняти друзів від ворогів. Вони виробляють секреторний імуноглобулін А – антитіла, які покривають слизові оболонки, як захисна плівка, і не дають мікробам прикріпитися. Також готують регуляторні клітини, що стримують надмірну реакцію – це захист від алергій і аутоімунних процесів. «Що здоровіша мікробіота, то краще натренована ця армія», – наголошує лікарка.

4. Слиз, який має біологічну активність. Усередині пера зеленої цибулі є прозорий клейкий гель. Це мукус, що має біологічну активність. «Білок зі слизу активує макрофаги – імунні клітини-вартові. Вартові передають сигнал NK-клітинам, “природним кілерам”. А ті знаходять і знищують клітини, в які вже проник вірус. Іншими словами, слиз зеленої цибулі приводить першу лінію оборони в бойову готовність», – пояснює експертка.

5. Сірка і правильні бактерії. При нарізанні цибулі є різкий запах і нерідко виступають сльози. Їх викликають сірчані сполуки, які містяться в усій цибулевій родині, зокрема й у зеленій цибулі. Сполуки цибулі мають антибактеріальну дію, а в дослідженнях, каже експертка, вони збільшували кількість лактобактерій і біфідобактерій та зменшували кількість ентеробактерій. Лакто- і біфідобактерії витісняють шкідливі мікроби, підкислюють середовище в кишківнику, через що патогенам там незатишно, зміцнюють бар’єр і тренують імунітет.

Як краще їсти зелену цибулю, аби отримати максимум користі?

Оксана Скиталінська радить щодня 2–3 ст. л. сирої нарізаної зеленої цибулі додавати до готових страв: салату, супу, гарніру, посипати нею яйця, сир тощо. При цьому важливо пам’ятати, що висока температура руйнує частину активних речовин.

Перед подаванням варто нарізати цибулю і почекати 5–10 хвилин, щоб утворилися сірчані сполуки. Білу частину цибулі також додавайте до страв, фруктанів там ще більше.

Де у холодну пору року взяти зелену цибулю? Дієтологиня каже, що її можна вирощувати на підвіконні. Це не вимагає багато зусиль і особливого вміння. Правда, у людей із синдромом подразненого кишківника фруктани можуть посилювати здуття, тож їм краще обирати лише зелену частину цибулі.