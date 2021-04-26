Зеленський вважає, що в зустрічі з Путіним головне «це суть, а решта – вже деталі»

Президент України Володимир Зеленський доручив голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це 26 квітня повідомив сам Зеленський під час поїздки на Чорнобильську атомну електростанцію, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я вже дав завдання голові ОП Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з Адміністрацією президента Путіна і вони знайшли порозуміння, терміни, місце або місто, де ми можемо зустрітися», – сказав Зеленський.

Він також висловив упевненість, що головне в такій зустрічі – «це суть, а решта – вже деталі». Щодо прогнозів, чи вона таки відбудеться, сказав: «Мені здається, все йде до того».

Журналісти також запитали Зеленського, про що можуть говорити президенти РФ та України, і чи буде успішною така зустріч, зважаючи на риторику Росії про «приниження російської церкви та мови в Україні».

Зеленський відповів, що «в Україні люди говорять на різних мовах і ходять до різних церков… але всі пам'ятають, що державна мова – українська». Щодо церков, сказав, що церква відокремлена від держави.

Президент під час брифінгу додав, що тристороння контактна група майже завершила домовлятися про «пасхальне перемир’я» на Донбасі.

«Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, перш за все підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все узгодили. Не погодили тільки документальне формулювання цієї домовленості», — сказав Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися. Зокрема, 20 квітня він заявив, що готовий це зробити «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Президент РФ на цю заяву відповів, але сказав, що готовий прийняти Зеленського в Москві «в будь-який зручний час», якщо він хоче поговорити про двосторонні відносини. Водночас питання Донбасу порадив спершу обговорити з самопроголошеними «ЛДНР».

Після цього в інтерв'ю Financial Times президент України наголосив, що не планує розмовляти з терористами, але все ще прагне двосторонньої зустрічі з Путіним.