Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує повну гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану та трьох місяців після.

«Через три місяці після завершення воєнного стану гарантована державою сума обмежуватимуться 600 тис. грн, що означає її підвищення втричі з нинішніх 200 тис. грн», – повідомляє «Економічна правда» з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Крім того, законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів.

Також передбачено, що «Ощадбанк» стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб із дня, коли закон набере чинності.

«Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тис. грн, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні», – зазначив Гетманцев.