Президент України Володимир Зеленський попередив про небезпеку радіоактивного та хімічного зараження під час війни, що триває в Україні. Про це він заявив під час виступу через відеозв'язок у парламенті Японії, пише «Інтерфакс-Україна».

Президент України зазначив, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС були поховані тисячі тонн заражених матеріалів, а з 24 лютого по цій землі їздить російська бронетехніка, здіймаючи радіоактивний пил. Він наголосив, що 30-кілометрову зону відчуження Росія використовує для підготовки атак на територіюУкраїни.

Зеленський також нагадав про обстріл Запорізької АЕС – найбільшої в Європі, і обстріл «Сумихімпрому» через який стався витік аміаку.

«Нас попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема з застосуванням зарину, як це було в Сирії», – сказав президент України.

Відповідно, президент вважає, що лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових гарантій безпеки та інструментів, що стримують агресорів. Він також закликав об'єднувати зусилля держав Азії, щоб стабілізувати ситуацію.