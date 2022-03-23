Зеленський попередив про радіоактивну та хімічну небезпеку через дії РФ
Президент України закликав парламент Японії посприяти розробці нових гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський попередив про небезпеку радіоактивного та хімічного зараження під час війни, що триває в Україні. Про це він заявив під час виступу через відеозв'язок у парламенті Японії, пише «Інтерфакс-Україна».
Президент України зазначив, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС були поховані тисячі тонн заражених матеріалів, а з 24 лютого по цій землі їздить російська бронетехніка, здіймаючи радіоактивний пил. Він наголосив, що 30-кілометрову зону відчуження Росія використовує для підготовки атак на територіюУкраїни.
Зеленський також нагадав про обстріл Запорізької АЕС – найбільшої в Європі, і обстріл «Сумихімпрому» через який стався витік аміаку.
«Нас попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема з застосуванням зарину, як це було в Сирії», – сказав президент України.
Відповідно, президент вважає, що лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових гарантій безпеки та інструментів, що стримують агресорів. Він також закликав об'єднувати зусилля держав Азії, щоб стабілізувати ситуацію.
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