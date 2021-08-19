Володимир Зеленський говоритиме із Джозефом Байденом про «Північний потік-2» під час зустрічі у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що не в захваті від домовленостей США та Німеччини щодо російського газопроводу «Північний потік-2» та проситиме Джозефа Байдена втрутитися в цю ситуацію.

Зеленський в інтерв’ю The Washington Post, опублікованому 19 серпня, заявив, що «не дуже вірить», що всі зобов'язання угоди будуть виконані. А на питання журналістів, чи вважає він домовленості між США та Німеччиною зрадою, Зеленський «знизав плечима та посміхнувся».

«Звичайно я не в захваті від цих домовленостей, якщо я можу це так назвати, і від формату, в якому вона була досягнута, теж», – зазначив він журналістам.

Попри те, що будівництво «Північного потоку-2» планують завершити вже 23 серпня, Зеленський зазначив, що проситиме Байдена втрутитися в ситуацію із російським газопроводом. Саму зустріч президентів України та США відбудеться пізніше – 31 серпня. Дата перемовин перенеслася на день через розширення формату і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч.

Що із «Північним потоком-2»?

США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву із обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашом матеріалі.