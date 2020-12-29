На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 600/2020 глава держави підписав сьогодні, 29 грудня.

Зокрема за героїзм і самовіддані дії нагороду посмертно присвоїли:

Володимиру Гапоненку (командир повітряного судна);

Олексію Наумкіну, (командир повітряного судна – пілот-інструктор);

Сергію Хоменку (другий пілот);

Катерині Статнік (старша бортпровідниця);

Ігорю Матькову (старший бортпровідник);

Денису Лихну (бортпровідник);

Марії Микитюк (бортпровідниця);

Валерії Овчарук (бортпровідниця);

Юлії Сологуб (бортпровідниця).

Усі дев'ять членів екіпажу загинули в авіакатастрофі невдовзі після вильоту з аеропорту «Імам Хомейні».

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.