«Є вісім визначень для ковбаси і одне для культури».

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 3 закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд, який Верховна Рада ухвалила 2 вересня.

Згідно з законом, підвищення цієї надбавки буде поетапним. За повідомленням прес-служби президента, Вона зростатиме так:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи : з 1 січня 2021 року – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

: з 1 січня 2021 року – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи : з 1 січня 2021 року – з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

: з 1 січня 2021 року – з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; самотнім особам з інвалідністю з дитинства II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду : з 1 січня 2021 року – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

: з 1 січня 2021 року – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років : з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Нагадаємо, що у липні 2020 року в Україні зросли соціальні виплати, втому числі – для людей з інвалідністю.