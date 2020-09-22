Зеленський схвалив підвищення виплат по догляду за людьми з інвалідністю
Економіка — Володимир Пиріг, 22 вересня0
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 3 закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд, який Верховна Рада ухвалила 2 вересня.
Згідно з законом, підвищення цієї надбавки буде поетапним. За повідомленням прес-служби президента, Вона зростатиме так:
- особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи: з 1 січня 2021 року – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи: з 1 січня 2021 року – з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- самотнім особам з інвалідністю з дитинства II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду: з 1 січня 2021 року – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
Нагадаємо, що у липні 2020 року в Україні зросли соціальні виплати, втому числі – для людей з інвалідністю.
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