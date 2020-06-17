Із 1 липня в Україні зростуть соціальні допомоги і виплати: кому і наскільки

На Львівщині соціальну допомогу отримують майже 160 тисяч родин

В Україні з 1 липня 2020 року зростають прожиткові мінімуми і відповідно зростуть практично всі соціальні допомоги, які до них прив’язані.

Окрім того, з 1 липня вводяться нові соціальні допомоги, яких досі не було. Скажімо, допомога на догляд за літніми людьми, яким виповнилося 80 років і які потребують догляду сторонніх осіб, одноразова допомога малозабезпеченим особам для старту підприємницької діяльності. Суттєво зростуть допомоги на дітей, над якими встановлену опіку чи піклування і на дітей з інвалідністю. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 2 червня 2020 року, але його ще має підписати президент.

На Львівщині, як повідомив начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Гельбич, різні види допомог отримує майже 160 тис. мешканців області.

ZAXID.NET з’ясував, які соціальні допомоги і наскільки зростуть з 1 липня 2020 року і на які нові види соціальних допомог можуть розраховувати мешканці Львівщини, та й України загалом.

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення

З 1 липня вони будуть такі:

для дітей віком до 6 років – 1859 грн (був 1779 грн)

(був 1779 грн) дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн)

(2218 грн) працездатних осіб – 2197 грн (2102 грн)

(2102 грн) осіб, які втратили працездатність –1712 грн (1638 грн).

«Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог», – каже Василь Гельбич.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами або так звані «декретні»

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 липня 2020 року вона не може бути меншою, ніж 549,25 грн (була 525,50 грн).

Право на цю допомогу в органах соціального захисту населення мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається без змін і становить 41280 грн 10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця впродовж 3 років.

Допомога на дітей одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожиткового мінімуму (раніше був один прожитковий мінімум) для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З липня 2019 року максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 1859 грн (був 1779 грн).

• від 6 до 18 років - 2318 грн (2218 грн),

• від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 2197 грн (2102 грн).

Скажімо, у сім’ї проживає дві особи: мати-одиначка і семирічна дитина. Середньомісячний дохід сім’ї – 4000 грн. Тож середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 2000 грн. Розмір допомоги такій сім’ї з липня буде 318 грн ( 2318 грн - 2000 грн ).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Після набуття чинності відповідного Закону України розмір допомоги буде надаватися у сумі, що дорівнює різниці між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

Для дітей віком до 6 років - як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 4447, 50 грн (була 3558грн ) ) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: як різниця між 5545 грн (була 4436грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування семирічну дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника – 1712 грн . Розмір допомоги буде – 3833 грн (5545 грн – 1712 грн).

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у повному розмірі двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 4447,50грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 5545 грн.

Якщо дитина має інвалідність, то розмір допомоги становитиме 3,5 прожиткового мінімуму. Зокрема, максимальний розмір допомоги для дітей з інвалідністю становитиме для дітей до 6 років – 6226,50 грн, від 6 до 18 років – 7763грн (без урахування отриманих аліментів, пенсій, допомог на дитину).

Примітка. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб», який передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, Верховна Рада прийняла 2 червня 2020 року, але його ще має підписати президент. Після підписання та набуття чинності органи соціального захисту населення автоматично зроблять перерахунки зазначеної допомоги.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме, надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 929. 50 грн (був 889.50 грн), від 6 до 18 років – 1159 грн (був 1109 грн).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі:

для працездатних осіб – 549,25 грн (525,50 грн),

(525,50 грн), для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1712 грн (1638 грн),

(1638 грн), для дітей віком до 6 років – 2416,70 грн (1512,15 грн),

(1512,15 грн), для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн (1885,50 грн),

(1885,50 грн), для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –2856,10 грн (1786,70 грн).

Окрім того, на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, встановлено такі доплати: на дитину до 13 років – 250 грн, від 13 до 18 років – 500 грн.

Допомога інвалідам з дитинства

Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 3516,48 грн (3364,64 грн), підгрупа Б – 2568.00 грн (2457 грн).

Інваліди з дитинства II групи – 1712 грн (1638 грн).

Інваліди з дитинства III групи – 1712 грн (1638 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 2118 грн (2027 грн).

Допомога багатодітним сім’ям

Цей вид допомоги призначається на кожну третю і наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. І виплачується вона щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно.

На кожну третю і наступну дитину держава виплачує 1700 грн.

Тимчасова соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Ця допомога призначається непрацюючим людям, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. І лише тим, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.

Сума державної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн (було 1638 грн).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Право на соціальну допомогу мають особи, які не мають права на пенсію, та інваліди:

– чоловіки, які досягли 63 років, та жінки – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;

– не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– є малозабезпеченими особами.

З 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн (було 1638 грн).

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

Цей вид допомоги вводиться вперше. Її надаватимуть одиноким особам, які досягли 80-річного віку і які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

З липня розмір такої допомоги становитиме 684,80 грн

Допомога члену малозабезпеченої сім’ї на організацію підприємницької діяльності

Це буде одноразова безвідсоткова допомога працездатному члену малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності і виведення сім’ї з бідності, яка буде надаватися державною службою зайнятості за рахунок коштів державного бюджету. Порядок надання такої допомоги, її розмір та умови повернення визначає Кабмін, який наразі неоприлюднений.