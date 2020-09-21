Володимир Зеленський не піде у відставку через неінформування НАЗК

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не планує йти у відставку через несвоєчасне інформування ним Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї, яке стосувалося доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики. Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію, яку зареєстрував політолог та екс-депутат Віктор Уколов.

«18 квітня 2019 року у програмі «Право на владу» кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який відбувся через чотири дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон «Про запобігання корупції». Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова та подати у відставку, або визнати, що за чотири дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям», – йшлося у петиції, яка в середині липня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Зеленський відповів, що слова його обіцянки залишити посаду президента України у випадку свідомого порушення закону «взяті із контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою», і заявив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

«Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки із посади президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні НАЗК ї про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами. Наголошую, що одразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано та виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави. Зважаючи на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до зазначеної петиції не планується», – зазначив він.

Як інформував ZAXID.NET, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Президент наголосив, що всі громадяни України є рівними перед законом, і він готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

7 липня голова НАЗК Олександр Новіков склав і вручив Зеленському два адміністративні протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями: неподанням повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Відповідні матеріали були передані до суду.

24 липня суд закрив адміністративне провадження щодо президента Зеленського.