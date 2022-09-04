Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання щодо можливості легалізації порно та еротики в Україні. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну електронну петицію.

Президент нагадав, що Конституція України гарантує право на свободу думки, слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Зеленський нагадав, що в Україні існує закон «Про захист суспільної моралі», який забороняє виробництво та обіг предметів і продукції порнографічного характеру. Водночас продукція еротичного характеру дозволена в Україні винятково за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

Глава держави зазначив, що саме уряд забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції та видовищних заходів сексуального характеру. Відтак президент звернувся до Шмигаля з проханням доручити опрацювати це питання та поінформувати автора звернення про результати розгляду.

«Ураховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення», – додав президент.

Як інформував ZAXID.NET, відповідну петицію зареєстрували 4 липня, а станом на 10 серпня вона вже набрала понад 25,5 тис. голосів. Автор петиції аргументує своє звернення тим, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. А ще переконаний, що заборона не має жодного сенсу, оскільки всі, хто хоче займатися порнографічною діяльністю, їдуть для цього за кордон «підіймати економіку іншим державам».

«Сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по-різному. Зокрема, він погано пояснює, де еротика в мистецтві, а де еротика як порно, і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику за статтями порнографії», — йдеться в тексті петиції.

Автор петиції Тарас Сіромський нагадав, що правоохоронці нині витрачають бюджетні гроші для пошуку виробників порнографії, що передбачає, зокрема, купівлю цього контенту та проведення експертиз.

«… навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдатів на фронті. Виходить, що ці дівчата, усі OnlyFans і вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично підпадають під кримінальну відповідальність», — йдеться в петиції.