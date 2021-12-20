Президент Володимир Зеленський назвав погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї «черговою інформаційною атакою». Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гіатанасом Науседою, цитує Liga.net у понеділок, 20 грудня.

«Принаймні ми точно знатимемо, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації», – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Росія раніше вже залякувала розміщенням ядерну зброю в окупованому Криму. З його слів, подібні інформаційні атаки з боку РФ, а тепер і певних представників Білорусі, для України «звична ситуація». Хоча констатує, що «гратися такими заявами не можна».

Водночас Дуда вважає, якщо Росія дійсно захоче розмістити ядерну зброю у Білорусі, Лукашенко на це ніяк не вплине. З його слів, зупинити це може лише рішуча позиція як НАТО, так і США. Слова Дуди підтримав і Науседа.

Що це за заява?

18 грудня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив у інтерв’ю пропагандистському каналу RT Arabic, що Білорусь готова розмістити на своїй території російську ядерну зброю нібито через загрози з боку НАТО. Мовляв, це може бути однією із відповідей на те, що «Альянс наблизився до білоруських кордонів та збільшив військову активність і кількість військових навчань».

Нагадаємо, що ще на початку грудня Лукашенко заявив, що Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400. Ще раніше білоруський диктатор визнав Крим «російським» не тільки фактично, але й юридично,а також пригрозив втрутися в разі війни на Донбасі або на кордонах із Росією.