Зеленський відреагував на заяви Лукашенка про ядерну зброю у Білорусі
Президент України назвав заяви білоруського диктатора «черговою інформаційною атакою»
Президент Володимир Зеленський назвав погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї «черговою інформаційною атакою». Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гіатанасом Науседою, цитує Liga.net у понеділок, 20 грудня.
«Принаймні ми точно знатимемо, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації», – сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що Росія раніше вже залякувала розміщенням ядерну зброю в окупованому Криму. З його слів, подібні інформаційні атаки з боку РФ, а тепер і певних представників Білорусі, для України «звична ситуація». Хоча констатує, що «гратися такими заявами не можна».
Водночас Дуда вважає, якщо Росія дійсно захоче розмістити ядерну зброю у Білорусі, Лукашенко на це ніяк не вплине. З його слів, зупинити це може лише рішуча позиція як НАТО, так і США. Слова Дуди підтримав і Науседа.
Що це за заява?
18 грудня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив у інтерв’ю пропагандистському каналу RT Arabic, що Білорусь готова розмістити на своїй території російську ядерну зброю нібито через загрози з боку НАТО. Мовляв, це може бути однією із відповідей на те, що «Альянс наблизився до білоруських кордонів та збільшив військову активність і кількість військових навчань».
Нагадаємо, що ще на початку грудня Лукашенко заявив, що Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400. Ще раніше білоруський диктатор визнав Крим «російським» не тільки фактично, але й юридично,а також пригрозив втрутися в разі війни на Донбасі або на кордонах із Росією.