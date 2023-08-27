Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі енергетичні та стратегічні об’єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1» у неділю, 27 серпня.

На запитання журналістки Наталії Мосейчук, чи повертатиме собі держава те, що олігархи приватизували в епоху стрімкого накопичення капіталу, президент відповів: «Там, де це можливо, за законом, – так. Там, де це неможливо, – це питання часу». Він наголосив, що особливо в умовах, коли Україні важливо забезпечити надійність енергетики взимку, такі об’єкти мають бути під контролем держави.

«Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків… Це абсолютно вимога воєнного часу», – сказав він, маючи на увазі, що проблеми в енергетиці можуть стати внутрішнім вибухом, «який послабить нас».

«Якщо люди в окопах, а їх діти, жінки, вони не знають, що робити, коли світла немає, води немає, життя немає, по суті… Він [солдат на фронті] повинен думати і не ділити свій мозок на все. Сім’я дуже важлива, але треба сконцентруватися. І якщо це можна – сконцентруватися на перемозі, на полі бою. І це дуже важливо. І цей розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а можливість цього розфокусу і розколу держави. Все, що я повинен робити», – наголосив голова держави.

На його думку, так само варто вчинити і з іншими стратегічними галузями.

Нагадаємо, що велика кількість енергооб’єктів, особливо теплової генерації, перебуває у власності холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Крім того, низка обленерго також перебувають у приватних руках.