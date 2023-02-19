Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо Московської міжбанківської валютної біржі та 333 фізичних осіб, переважно російських банкірів та чиновників. Відповідний указ президента його сайт опублікував у неділю, 19 лютого.

Санкції щодо «Московської біржі ММВБ-РТС» передбачають, серед іншого, повне призупинення операцій компанії на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення отриманих в Україні ліцензій, а також будь-яких спільних проектів з українськими контрагентами.

Санкції щодо 333 фізичних осіб (серед яких є співробітники російських комерційних структур з іноземним громадянством) передбачають блокування активів, заборону на в'їзд, обмеження торгових операцій та участь у приватизації.

Серед росіян, проти яких запроваджені санкції, є Дмітрій Хотімский, співвласник ПАТ «Совкомбанк», а також інші працівники цього банку. Також під санкціями опинилися працівники «Банк Уралсиб», «Металінвестбанк», «Банк Зеніт» тощо, згідно зі санкційними списками, які можна переглянути на ресурсі від НАЗК. Санкційний список формували Національний банк України зі Службою безпеки України.

Зауважимо, що 12 лютого Зеленський ввів у дію санкції проти російської атомної галузі. Україна хоче, щоб санкції проти російської атомної галузі також запровадив Євросоюз, однак наразі він відмовляється це робити.