Володимир Зеленський поїхав до Харкова після пожежі в будинку престарілих

Президент України Володимир Зеленський виступає за проведення реформи в сфері надання послуг з догляду за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю, і за співіснування в ній державного і приватного секторів.

«Будуть законодавчі ініціативи, повинна бути реформа. Люди зможуть отримувати нормальні якісні послуги. Я думаю, що як приватні послуги повинні бути, так і комунальні послуги – ми повинні відкрити, як би це не звучало, але таку соціальну допомогу, такий ринок справедливих соціальних послуг повинен бути відкритий в Україні. Сьогодні цього немає», – сказав Зеленський журналістам у Харкові, куди він поїхав після пожежі в нелегальному будинку престарілих, у якій загинули 15 людей, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Президент вважає, що необхідність вирішення проблеми на законодавчому рівні викликана не лише цією трагедією, але й незаконним функціонуванням будинків престарілих по всій Україні.

«Це потрібно зробити на законодавчому рівні, тому що якщо ми просто вирішимо харківський кейс – ми ж не знаємо навіть, скільки таких об'єктів у державі знаходиться. Ніхто цього не знає», – сказав він.

Зеленський зазначив, що громадяни України знають про такі платні хоспіси.

«Те, що мені деякі наші колеги з правоохоронців сказали, що ніхто не знає про це – я не думаю, що це правда: в інтернеті можна зареєструватися . Коштує це в місяць від 5 до 15 тисяч гривень. У такі хоспіси дуже просто і швидко оформляти, але вони не платять ніяких податків і через це вони ніяк не оформлені, крім інтернету», – сказав голова держави.

Тому, за словами президента, в цій сфері потрібно провести глобальну реформу. Для її напрацювання буде створено робочу групу.

Нагадаємо, 23 січня в Україні оголошено загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в пожежі в незаконному будинку престарілих у Харкові.