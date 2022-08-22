Окупанти планують судилище над полоненими «азовцями» у стилі Нюрнберзького трибуналу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російські окупанти організують так званий «суд» над українськими військовополоненими у Маріуполі, то це буде «тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі». Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у неділю, 21 серпня.

За його словами, зараз у ЗМІ достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для «суду» над українськими військовими, які в полоні в окупантів. Глава держави заявив, що реакція України буде зрозумілою попри будь-які плани росіян.

«Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала», – заявив він.

Нагадаємо, раніше про плани окупантів провести у тимчасово захопленому Маріуполі «суд» над полоненими захисниками «Азовсталі» повідомляли в українській розвідці. За одним зі сценаріїв, окупанти також можуть завдати ракетного удару по місцю утримання.

Захисники «Азовсталі» добровільно здалися в полон на початку другої половини травня. Так солдати, які до останнього боронили Маріуполь, виконали наказ командування про порятунок своїх життів. Загалом у полоні опинилися понад 2,5 тис. військових. Після цього повідомлялося, що полонених воїнів обміняють. 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни, у процесі якого визволили 144 українських воїнів, з яких 97 – оборонці «Азовсталі».