Питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, оскільки країна знаходиться в небезпеці, і на кону її незалежність.Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

«Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога », – заявив Зеленський.

На думку глави держави, Україна все ж з часом вступить в НАТО, проте громадяни країни, як зазначив він, все менше вірять в це.

«Я думаю, що це велика проблема», – додав Зеленський.

Що відбувається між Україною і НАТО

Нагадаємо, що взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Але у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».

Наприкінці березня РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а на Донбасі активізувались обстріли зі сторони бойовиків. Після цього у НАТО заявили, що війна на Донбасі не завадить вступу України до Альянсу

Водночас, МЗС РФ заявило, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності

МЗС РФ заявило, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності. Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки від України залежить, коли вона вирішить стати повноцінним членом Альянсу, а Росія не має жодного права впливати на це рішення.