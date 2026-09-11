Навіть після прання та сушіння такі сліди можна спробувати видалити за допомогою засобу для миття посуду та соди

Жирна пляма на одязі не обов’язково означає, що річ доведеться викинути. Навіть після прання та сушіння такі сліди можна спробувати видалити за допомогою засобу для миття посуду та соди. The Spruce розповідає, як очистити тканину від застарілих плям жиру.

Як видалити застарілі жирні плями з одягу?

Приготуйте пасту з мийного засобу для посуду та харчової соди у співвідношенні 2:1. Вам потрібно отримати пастоподібну суміш. Її слід нанести на забруднену ділянку за допомогою старої зубної щітки, щоб втерти у волокна одягу. Після цього залиште пасту на плямі на годину або навіть на ніч. Прополощіть тканину водою максимально допустимої для неї температури. Як і у випадку зі свіжими плямами, гаряча вода, якщо вона безпечна для матеріалу, допомагає ефективніше видалити застарілі жирові забруднення. Сушіть одяг на повітрі. Перш ніж повісити одяг сушитися, варто перевірити, що пляма повністю зникла. Якщо це не так, краще повторити попередні кроки. Після того як ви впоралися з жировими плямами, залиште одяг на повітрі, якомога далі від сонячних променів.

Для делікатних тканин, таких як шовк та атлас, експерти радять використати засіб для чищення, виготовлений з однієї частини оцту та двох частин води. Просто нанесіть його на жирну пляму та залиште на 30 хвилин перед пранням.