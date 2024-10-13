Хмельницький окружний адмінсуд визнав протиправною відмову військової частини звільнити зі служби військовослужбовця для догляду за дружиною, яка має другу групу інвалідності. Житель Хмельниччини звільнився зі служби через суд.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, житель Хмельниччини наприкінці травня звернувся до військової частини із рапортом на звільнення зі служби. Підстава для звільнення – у дружини позивача є друга група інвалідності та вона потребує стороннього догляду. До рапорту військовий долучив низку документів, зокрема акт огляду МСЕК.

Представник військової частини надіслав суду свою позицію, де заявив, що дружина позивача має протипоказання важкої фізичної праці та їй рекомендували пройти стаціонарне лікування, але вона немає медичного висновку про потребу постійного стороннього догляду.

Справу розглянув Олександр Михайлов, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін у цій справі. Він встановив, що позивач долучив до рапорту копію висновку, де вказано, що його дружина потребує постійного догляду через невиліковну хворобу. Суддя встановив, що відмова військової частини звільнити позивача зі служби є протиправною та зобов’язав її прийняти відповідне рішення.