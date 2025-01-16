Звинувачений у вирощуванні снотворного маку житель Львівщини стягнув 888 тис. грн моральної компенсації з держбюджету. Чоловік виграв справу у суді та довів свою невинуватість у кримінальному правопорушенні.

Як вказано у рішенні Сокальського райсуду Львівщини, у серпні 2014 року мешканцю Львівщини повідомили про підозру у кримінально правопорушенні за ч.2 ст.310 ККУ. Правоохоронці обвинувачували його у вирощуванні 753 рослин снотворного маку. Понад 9 років чоловік перебував під слідством та судом, цей період «негативно позначився на його самопочутті». У 2023 році Сокальський райсуд визнав його невинуватим у цій справі, що згодом підтвердила апеляція.

Суд, зокрема, встановив, що правоохоронці провели обшук домогосподарства, де виявили посів маку, без ухвали слідчого судді. «Оскільки з зазначеним клопотанням до слідчого судді прокурор, слідчий не звертались, тому згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України встановлені внаслідок такої слідчої дії докази є недопустимими й не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень», – вважав суддя.

Крім того у виправдувальному вироку вказано, що правоохоронці не надали доказів, що посів та вирощення маку здійснював саме обвинувачений.

Обвинувачений Петро Медвідь подав позов про відшкодування мільйона гривень моральної компенсації через хибні звинувачення. Суддя Михайло Адамович дослідив усі докази та аргументи у цій справі, зокрема позицію Львівської обласної прокуратури, яка заперечила проти задоволення позову через безпідставність вимог.

Суддя частково задовольнив позов, зобов’язавши виплатити позивачу 888 тис. грн з державного бюджету. Суму визначили, зважаючи на час перебування під слідством та судом (111 місяців) та розмір мінімальної зарплати (8000 грн). Рішення суду ще можна оскаржити.