Курсанта відрахували з Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Львівський суд зобов’язав відрахованого курсанта виплатити 173 тис. грн Харківському національному університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Йдеться про витрати на утримання курсанта під час навчання.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року, Богдан Д. навчався у військовому коледжі Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба і наприкінці жовтня 2023 року подав рапорт про відрахування з навчального закладу за власним бажанням. Після відрахування хлопець не відшкодував університету витрати на його утримання під час навчання, як це передбачено контрактом. Університет підрахував, що йдеться про 173 тис. грн, з яких більшість – це грошове забезпечення.

Представник університету Повітряних сил звернувся до суду, щоб стягнути з відрахованого курсанта-першокурсника витрати на його утримання. Відповідач не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію.

Справу розглянула суддя Оксана Клименко, яка дослідила усі матеріали. Суддя, проаналізувавши документи, встановила, що підписаний курсантом контракт передбачає обов’язок відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання, якщо контракт буде достроково розірваним. Суддя повністю задовольнила позов університету та стягнула із боржника 173 тис. грн компенсації. На це рішення можна подати апеляцію.